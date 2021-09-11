وجه الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بطب قصر العيني، نصائح لطلاب الثانوية العامة الذين يعانون من تكرار الصداع والدوخة، قائلًا إن الطالب مهما اشتكى من الأعراض يكون الأمر مطمئنًا لأن الطلاب كانوا في صراع كبير أثناء فترة الامتحانات والتنسيق.

وأضاف خلال برنامج "ربي زدني علمًا" على قناة "صدى البلد"، مساء الجمعة، أن مجاميع الثانوية العامة هذا العام، كانت جيدة، مضيفا أنه خلال إحدى حلقاته الماضية قبل نظام التعليم الجديد، كان قد ذكر أن النظام التعليمي يجعل من يحصل على 95% طالبًا فاشلًا.

ونصح موافي، طلاب الثانوية العامة بالاطمئنان وعدم القلق، من النظام التعليمي، مضيفًا: "النظام التعليمي حاليًّا عاد لما كان عليه في سابق عهده عندما كان الطالب المتفوق يدخل كلية القمة بجموع بسيط".

وروى موافي، قصة التحاقه بكلية الطب، وكيف دخلها بمجموع متوسط موضحًا أنه دخل كلية الطب سنة 1963 بمجموع 86%، وكان من أوائل الثانوية العامة حينها.