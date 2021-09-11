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جدد الانفصاليون دعوتهم من أجل استقلال كتالونيا اليوم السبت، قبل أيام من محادثات جديدة بين الإدارة الإقليمية والحكومة المركزية الإسبانية.

ووجهت إليسيندا بالوزي، رئيسة حركة الجمعية الوطنية الكتالونية الخاصة بالمواطنين الانفصاليين، الدعوة في العطلة الوطنية الكتالونية المعروفة باسم ديادا. ولكن حركتها منقسمة.

وفي حين أن البعض يدعمون بحماس دفعة أخرى نحو الاستقلال ،فأن آخرين يعتقدون أنه لا يوجد جدوى من بذل المسعى.

ولم تظهر الحكومة المركزية حتى اليوم سوى استعدادها لتقديم المزيد من الحكم الذاتي لكتالونيا.

وفي أخر مرة تصدرت فيها تلك المسألة قائمة الشؤون السياسية، نظم الانفصاليون استفتاء في الأول من أكتوبر في 2017 و جرى اعتباره غير قانوني، وجرى سجن الكثير من قادة الاستقلال أو فروا من البلد بينما جرى إخضاع كتالونيا للإدارة المركزية.

وأصدرت مدريد مؤخرا عفوا عن القادة المسجونين فيما حاولت تحسين العلاقات مع المنطقة.

وتحي عطلة ديادا ذكرى هزيمة القوات الكتالونية على يد الملك الإسباني فيليب الخامس في 1714 بعدما دعم سكان كتالونيا المعارضين للملك فيليب في حرب انفصالية. وانهت الهزيمة استقلال كتالونيا .