تحل ذكرى هجمات 11 سبتمبر اليوم السبت، حيث قام تنظيم القاعدة في يوم 11 سبتمبر لعام 2001م، بالاستيلاء على 4 طائرات كانت تحلق فوق شرق الولايات المتحدة في وقت واحد من قبل مجموعات صغيرة من الخاطفين، وقد ضربت طائرتان منهما البرجين التوأمين لمركز التجارة العالمي بنيويورك، بينما دمرت الطائرة الثالثة الواجهة الغربية لمبنى وزارة الدفاع الأمريكية، البنتاجون، في حين تحطمت الطائرة الرابعة في حقل بولاية بنسلفانيا.

وفيما يلي، نعرض أهم الأفلام التي تحدثت عن هذا الحادث الإرهابي المروّع، ومن خلالهم يمكنك معرفة ما حدث خلال ذلك اليوم بالتفصيل.

1. فهرنهايت

فيلم وثائقي، تم إنتاجه عام 2004م، يتتبع فيه المخرج والكاتب الأمريكي مايكل مور، الظروف والملابسات التي استغلتها إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش، لغزو العراق، وإعلان الحرب على الإرهاب، معتمدًا على لقطات تلفزيونية تضم خطبًا للرئيس الأمريكي حينها، ولقاءات مع السياسيين.

يعرض مور -خلال الفيلم- بشكل ساخر، كيف لجأت إدارة بوش حينها لإلهاء الشعب الأمريكي عن البحث عن المذنب الحقيقي وراء أحداث 11 سبتمبر، وأخذها ذريعة للحرب ضد العراق، وكيف أهدرت هذه الحرب أرواح الجنود الأمريكيين والمال الأمريكي العام.

2. يونايتد 93

أنتج هذا الفيلم عام 2006م، ليروي قصة بطولة أمريكية جماعية، ويعرض قصة الرحلة رقم 93 للخطوط الجوية "يونايتد إيرلاينز"، على طائرة من طراز بوينج 757-222 التي أقلعت من مطار ولاية نيوجيرسي نحو مطار سان فرانسيسكو، وكانت تحمل على متنها 44 راكبًا، بينهم 4 خاطفين.

استولى الخاطفون على الطائرة، وأمروا قائدها بتحويل مسارها والتوجه نحو واشنطن العاصمة، لكن بعض الركاب والطاقم قاوموا الخاطفين في محاولة للسيطرة على الطائرة، لتسقط في النهاية، ويموت من على متنها، بما فيهم الخاطفون قبل تحقيق خطتهم.

3. مركز التجارة العالمي

تم إنتاج الفيلم عام 2006م، ولا يروى قصة هجمات 11 سبتمبر من السماء داخل إحدى الطائرات، وإنما من أدنى مركز التجارة العالمي، بعد دقائق من التفجير، حين يدخل 4 من أفراد الأمن التابع لولاية نيويورك للبرج الجنوبي، بغرض إنقاذ ما يمكن إنقاذه، إلا أنهم يعلقون داخل بئر أحد المصاعد وتنقطع اتصالاتهم بالعالم الخارجي، وبينما يموت أحدهم، يصارع الباقون للنجاة.

4. اسمي خان

تم إنتاج الفيلم عام 2010م، "اسمي خان ولست إرهابيًّا"، هذه الجملة التي يصرح بها الشاب الهندي المقيم في أمريكا رضوان خان، طوال أحداث الفيلم، بعد مقتل أخيه على أيدي مجموعة من الشباب، وتهديد عائلته، في ظل معاملة سيئة وتحامل مجتمعي ضده بعد أحداث 11 سبتمبر.

يعاني رضوان بطل الفيلم من متلازمة إسبرجر، ويأخذ عبارة زوجته الساخرة بأن عليه أن يخبر الرئيس أن "اسمه خان وأنه ليس إرهابيًّا" على محمل الجد، ويذهب في رحلة للبحث عن الرئيس إلى أن يعتقل وتوجه إليه تهم تتعلق بالإرهاب، ويخرج بعد تنظيم حملات إعلامية ووقفات احتجاجية لتوضيح موقفه وإثبات براءته.

5. تذكرني

الفيلم يندرج تحت نوعية أفلام الدراما الرومانسية، وتم إنتاجه عام 2010م، ويدور حول حبيبين تايلور الشاب الذي انفصل والداه بعد انتحار شقيقه، وألي التي تعيش كل يوم على أكمل وجه بعد مشاهدتها لمقتل والدتها، وبعد أن تستقر حياة الشاب يجد نفسه في برج التجارة العالمي، ويكون أول من شاهد الطائرة التي قتلته.

6. نيويورك

فيلم هندى تم تصويره فى أمريكا، ويدور حول كيف حولت معاملة المخابرات السيئة لأصحاب الأصول العربية والعرب فى أمريكا إلى إرهابيين.

تدور قصة فيلم "نيويورك" حول الصداقة والتلاحم ومدى تأثرهما بالخلفية الصاخبة من الحياة المعاصرة فى مدينة نيويورك، التي توصف دائمًا بأنها مركز العالم، ونقطة التقاء جميع الجنسيات.

تبدأ أحداث الفيلم عام 1999، حينما يقوم عمر، سائق التاكسى، الذى يعمل فى مدينة نيويورك، الذى يتم اعتقاله عن طريق الخطأ بتهمة الإرهاب من وكالة الأمن الأمريكية، وتقوم بإرساله إلى سمير، الذى كان صديقًا له أيام الجامعة، وأصبح قائدًا لجماعة إرهابية سرية، يوافق عمر على أداء المهمة المطلوبة منه فقط، ليثبت لهم أن سمير برىء، وتدخل مايا صديقة سمير وعمر فى خضم الأحداث الصاخبة، التى تتطور سريعًا إلى مغامرة خطرة للغاية وتهدد حياة الثلاثة أصدقاء فى هذه الدراما المثيرة المليئة بالمفاجآت.