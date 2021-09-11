سمحية أيوب عن التحرش: كنا بنلبس حمالات ومحدش بيبص على التاني

قالت الفنانة سمحية أيوب، إن التحرش دخيل على المجتمع المصري في الفترة الأخيرة.

وأضافت، خلال لقائها ببرنامج "ليالي ten" الذي تُقدمه الإعلامية بوسي شلبي على شاشة "ten"، مساء الجمعة: "إحنا كنا بنلبس حمالات ومحدش بيبص على التاني، ومكنش فيه ست ماشية وخايفة إن حد يبصلها بصة وحشة".

وأشارت إلى أن الشاب كان يشعر أن المرأة التي تسير في الشارع هي والدته أو ابنته أو شقيقته، معتبرة أن جيلها كان يشهد قدرًا كبيرًا من الاحترام.

وأكّدت أن الفتيات في الفترة الحالية يتعرضن أثناء سيرهن في الشارع لألفاظ نابية واحتكاكات خبيثة، معتبرة أن هذه الممارسات مُستحدثة على المجتمع.

يُذكر أن سمحية أيوب كانت قد شاركت في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي، في مسلسل "الطاووس"، الذي رصد قصة فتاة تعرّضت للاغتصاب من قِبل مجموعة شباب.