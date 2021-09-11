وزير المياه الموريتاني يتعهد بحل مشكلة انقطاع المياه عن نواكشوط

تعهد وزير المياه الموريتاني بحل أزمة تزويد أحياء العاصمة الموريتانية بالمياه الصالحة للشرب وحلها بشكل نهائي.

وقال الوزير محمد الحسن ولد بوخريص خلال زيارة، اليوم السبت، لأجزاء من مشروع توسعة شبكة مياه نواكشوط، إن وضعية توزيع المياه في العاصمة نواكشوط "غير مقبولة"، مشيرا إلى أن قرارات ستتخذ في الأسابيع القليلة المقبلة لتجاوز هذه الوضعية، وتحسين خدمة المياه في العاصمة.

وأوضح الوزير ولد بوخريص أن سبب هذه الوضعية يرجع إلى ضياع مواعيد سابقة خلال السنوات الماضية كان من اللازم اتخاذ قرارات مهمة خلالها لتفادي الوضعية الحالية ومن نتائجها عدم اتخاذ تلك القرارات في الوقت المناسب ما شهدته العاصمة في الأسابيع الماضية من انقطاع للماء.

وأضاف وزير المياه الموريتاني أن المصالح المختصة تعكف الآن على وضع برنامج جديد يضمن مشاركة فاعلة للمواطنين في إدارة وتسيير المياه من خلال منصة معلوماتية تضمن المتابعة الإدارية من الأسفل للأعلى، لاتخاذ القرار بالسرعة المطلوبة في مثل هذه الحالات.

وتعاني العديد من أحياء العاصمة الموريتانية البالغ عدد سكانها أكثر من مليون نسمة، من انقطاعات مستمرة لمياه الشرب تستمر في بعض الأحيان لعدة أيام فضلا عن وجود أحياء لا تتوفر على شبكة إمداد.

وتحصل العاصمة الموريتانية على مياه الشرب انطلاقا من نهر السنغال وتمتد شبكة نقل المياه عبر أنابيب لأكثر من 200 كلم.