176 مليار دولار أمريكي مدفوعات غير نقدية في الصين خلال الربع الثاني

أعلن بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، أن عمليات الدفع غير النقدي التي تعاملت معها البنوك الصينية خلال الربع الثاني من العام الجاري، حافظت على زيادة ثابتة، بينما واصلت عمليات الدفع عبر الهواتف المحمولة المحافظة على زخم النمو.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، اليوم السبت، عن البنك أن إجمالي المدفوعات غير النقدية، بما في ذلك البطاقات المصرفية، ومركبات الدفع عبر الإنترنت، والأوراق التجارية، وتحويلات الائتمان وغيرها من التسويات النقدية، بلغ 1080.82 تريليون يوان (167.05 تريليون دولار أمريكي)، بزيادة نسبتها 6.25% على أساس سنوي.

ومن هذا الإجمالي؛ حافظت المدفوعات عبر الهواتف المحمولة على اتجاه النمو حيث سجلت 117.13 تريليون يوان، بزيادة نسبتها 10.32% على أساس سنوي.

وبلغ حجم معاملات البطاقات المصرفية 240.25 تريليون يوان في الربع الثاني من العام الجاري، بزيادة سنوية نسبتها 9.66%.

وحتى نهاية شهر يونيو الماضي، يوجد في الصين 13.12 مليار حساب مصرفي، بزيادة 2.05% مقارنة بالربع الأول.