استعرضت شبكة "إيه.بي.سي نيوز" الأمريكية ثلاثة تداعيات لهجمات 11 سبتمبر 2001، لا تزال تؤثر على العالم بأسره حتى الآن، آلا وهم تكثيف أمن المطارات والمراقبة المستمرة للمواطنين في كل مكان، وتنامي المشاعر المعادية للمسلمين، و"الحروب الأبدية" في العراق وأفغانستان.

وأوضحت الشبكة في تقرير لها أن أولى هذه التداعيات تتمثل في المراقبة الجماعية المستمرة التي أصبحت منتشرة في كل مكان في السنوات التي تلت هجمات 11 سبتمبر، مشيرة إلي أنه قبل الهجمات لم يكن يُسمع عن تفتيش الملابس والأجهزة الإلكترونية قبل ركوب الطائرة، أو التخلص من زجاجات المياه وولاعات السجائر.

ونقلت الشبكة عن خبير الأمن والاستخبارات جون بلاكسلاند، الذي كان متواجدا في واشنطن في أعقاب الهجمات، إنه حتى تلك اللحظة (هجمات 11 سبتمبر) كانت عمليات الاختطاف تتعلق فقط بالابتزاز واحتجاز الرهائن للحصول على فدية، لكن فكرة استخدام الطائرات كسلاح لم يتخيلها أحد.

ونوهت "إيه.بي.سي نيوز" إلي أنه بعد أشهر فقط من الهجمات ، تم تأسيس إدارة أمن النقل، وهي جهاز أمن داخلي أمريكي تبلغ ميزانيته عدة مليارات من الدولارات يراقب السفر الجوي ويعمل به ما يقرب من 50 ألف عنصر أمن، ونتيجة لذلك أصبحنا نرى طوابير طويلة لساعات وعمليات تفتيش بمطارات الولايات المتحدة.

وسرعان ما طبقت العديد من الإجراءات المماثلة في جميع أنحاء العالم، كما زرعت عشرات الملايين من كاميرات الدوائر التلفزيونية غير المرئية في زوايا الشوارع في المناطق الحضرية وفي الشركات الصغيرة. كما أدت تلك الهجمات إلى اعتماد مجموعة من القوانين الأمنية الجديدة وإجراءات مكافحة الإرهاب التي تمنح الحكومات صلاحيات المراقبة.

من جهتها، قالت الخبيرة الدولية في مكافحة الإرهاب، ليديا خليل، إن الأمريكيين لا يزالون يعيشون آثار الإجراءات التي أعقبت هجمات سبتمبر حتى هذا اليوم، خصوصا تشريعات المراقبة الجماعية ومكافحة الإرهاب.

وأضافت: "كان هناك خوف حقيقي ملموس وشعور بعدم الأمان جرّاء تلك الهجمات، وما زلنا نعيش مع آثار سلطات المراقبة وتشريعات مكافحة الإرهاب التي تم استحداثها"، مؤكدة أن هذه التشريعات والإجراءات كانت مطلوبة لكنها خلقت قدراً من التجاوزات.

وتابعت أنه في السنوات التالية لم تَزِد إجراءات المراقبة والأمن فحسب، بل زادت أيضًا الأنظمة المعقدة لجمع البيانات.

وبحسب الشبكة الأمريكية، فإن تنامي المشاعر المعادية للمسلمين كان من بين أبرز التداعيات الناجمة عن هجمات 11 سبتمبر، مشيرة إلي أنه قبل الهجمات لم يكن "الإرهاب" مصطلحا مألوفا وكان ينحصر بشكل عام في المناقشات السياسية التي تشمل شيوعيين متطرفين أو فوضويين.

ويري البروفيسور بلاكسلاند أن "الإرهاب كان موجودا منذ زمن بعيد متمثلا في هجمات متفرقة وتفجير سيارات مفخخة، لكنه كان خطرا يمكن التحكم فيه".

وتشير الخبير في مكافحة الإرهاب ليديا خليل: "بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر، كانت هناك موجات من الهجمات الإرهابية التي استهدفت المراكز الثقافية الغربية، مما أدى إلى وقوع إصابات جماعية في بالي في عامي 2002 و 2005، ومدريد في عام 2004، ولندن في عام 2005، وسيدني في عام 2014، وباريس في عام 2015 وغيرها الكثير".

وأشارت الشبكة الأمريكية إلي أنه لا يزال مئات الملايين من المسلمين يشعرون بتداعيات ربطهم بالإرهاب، حيث أصبحت السياسات الدولية الرئيسية معادية لهم، بما في ذلك حظر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للمسافرين من الدول ذات الأغلبية المسلمة.

إلى ذلك، ذكرت الشبكة الأمريكية أن الحروب الدائمة إحدى التداعيات التي لا يزال العالم يعاني منها بعد هجمات 11 سبتمبر، موضحة أنه على الرغم من أن زعيم تنظيم "القاعدة" السابق أسامة بن لادن، قال صراحة إنه يأمل في أن يجر الهجوم الولايات المتحدة إلى الصراع، فإن الولايات المتحدة في غضون أسابيع من الهجمات غزت أفغانستان في محاولة لطرد طالبان من السلطة وطرد عناصر تنظيم القاعدة.

وأضافت أنه في غضون 18 شهرا، غزت القوات الأمريكية العراق أيضا، بزعم أن الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين يمتلك أسلحة دمار شامل.

وتابعت أنه على الرغم من إعلان الولايات المتحدة في 31 أغسطس الماضي انتهاء الحرب في أفغانستان، فإن المشاكل الناجمة عن ذلك ستستمر لجيل جديد لم يشهد ما حدث في 11 سبتمبر.