أحمد عادل عبد المنعم: الإسماعيلي بوابتي لمنتخب مصر

عبر أحمد عادل عبد المنعم، حارس الأهلي والمقاصة والجونة السابق، عن سعادته الشديدة بإتمام انتقاله للنادي الإسماعيلي لمدة موسمين، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، مؤكدًا أنه خطوة جيدة في مشواره الكروي الانتقال لنادِ بحجم الإسماعيلي أحد أكبر الأندية المصرية وصاحب التاريخ الكبير والجماهيرية الكبيرة.

وقال أحمد عادل عبد المنعم في تصريحات رسمية: «الحمد لله وقعت للإسماعيلي خلال فترة الانتقالات الجارية، بعد مفاوضات من جانب إدارة الدراويش خلال الفترة الماضية، للعب بالقميص الأصفر في الموسم المقبل».

وأضاف: أشكر إدارة الإسماعيلي على الاحترام الكبير الذي وجدته خلال المفاوضات والترحيب بي، للانضمام لقلعة كبيرة بحجم الدارويش أحد أكبر القلاع الرياضية في مصر، مشددًا على أن المفاوضات لم تستغرق وقتًا طويلا.

وأكد حارس الأهلي والمنتخب السابق، أنه الانتقال للإسماعيلي خطوة كبيرة في مشواره مع كرة القدم، مشيرًا إلى أنه يسعى بقوة للعودة مرة أخرى للمنتخب الوطني الأول تحت القيادة الجديدة للبرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني الجديد، مشيرًا إلى الإسماعيلي ستكون بوابته للعودة للفراعنة خلال الفترة المقبلة.