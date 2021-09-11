«الأهلى» يطلق خدمة سداد مصروفات الجامعات المصرية للطلاب الوافدين بالعملات الأجنبية

أطلق البنك الأهلى المصرى خدمة جديدة بهدف سداد مصروفات الجامعات المصرية للطلاب الوافدين بالعملات الأجنبية، وهو ما يأتى تماشيا مع المبادرة الرئاسية «ادرس فى مصر» وضمن مبادرات وزارة التعليم العالى بالتعاون مع البنك المركزى.

ومن جانبه صرح يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى ان تلك الخدمة تأتى فى إطار الدعم الدائم والمتنامى من البنك الأهلى للمبادرات القومية وحرصا على تسهيل جميع المعاملات المصرفية للطلبة الوافدين اللازمة لسداد مصروفاتهم الجامعية بالعملات الأجنبية، وكذا جذب وتسهيل إجراءات قيد الطلاب الوافدين بالجامعات والمعاهد العليا المصرية من خلال اتاحة مختلف الخدمات التى قد يحتاج اليها الطلبة، وهو ما يسهم فى إنجاح مبادرة ادرس فى مصر، ويأتى ذلك فى ضوء التكليفات الرئاسية الخاصة بتطوير منظومة الطلاب الوافدين وتقديم خدمات مميزة لهم لتذليل الصعوبات وتيسير الاجراءات اللازمة للتقدم للدراسة فى مصر.

وأضاف كريم سوس الرئيس التنفيذى للتجزئة المصرفية والفروع بالبنك الأهلى المصرى ان الخدمة ستتيح للطلاب الوافدين الايداعات النقدية لسداد المصروفات بالعملات الأجنبية داخل فروع مصرفنا بمختلف المحافظات والتى تزيد عن 570 فرعا أو خصما من حساب الطالب، وذلك كمرحلة أولى بما يمكن الطلاب الوافدين فى جميع الجامعات الحكومية والأهلية بجميع انحاء الجمهورية من سداد المصروفات بسهوله ويسر وأيضا الاستفادة من باقة الخدمات والمنتجات المصرفية للبنك الأهلى من حسابات وبطاقات مدفوعة مقدما وتحويلات وغيرها من الخدمات المصرفية المتميزة التى يقدمها البنك الأهلى، وهو ما يدعم سعى البنك الدائم لاجتذاب شرائح أكثر من العملاء والتى تأتى من ضمنها شريحة الطلاب الوافدين تدعيما لخطة الدولة للشمول المالى والتى تعد أهم استراتيجيات البنك.