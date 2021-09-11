 أحمد الأحمر: شيكابالا أسطورة واحتفالي على طريقته يشرفني.. ولن أتراجع عن الاعتزال الدولي - بوابة الشروق
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أحمد الأحمر: شيكابالا أسطورة واحتفالي على طريقته يشرفني.. ولن أتراجع عن الاعتزال الدولي

علي البحيري
نشر في: السبت 11 سبتمبر 2021 - 11:46 م | آخر تحديث: السبت 11 سبتمبر 2021 - 11:46 م

أكد أحمد الأحمر نجم فريق اليد بالزمالك، أن الفوز ببطولة كأس السوبر الافريقي كان بمثابة حلم كبير.

وأوضح الأحمر في تصريحات عبر برنامج "كورة كل يوم" على شاشة قناة الحياة :"الجيل الحالي من لاعبي الزمالك كان يستحق الوصول إلى كأس العالم للأندية".

وتابع :"فريق برشلونة الذي سنواجهه في كأس العالم للأندية قوي للغاية وهو أفضل فريق بالعالم حاليًا واللقاء سيكون صعب للغاية".

وواصل :"ثقتي كبيرة في جميع اللاعبين وتحقيق نتائج مميزة في البطولة".

وأضاف :"علاقتي بشيكابالا رائعة ونحن أصدقاء منذ فترة طويلة وهو بمثابة أسطورة كبيرة واحتفالي على طريقته يشرفني".

وعن الإعتزال الدولي، علق :"لن أتراجع عن القرار والفترة الحالية أحتاج لمزيد من الهدوء وراضي عما قدمته مع المنتخب الوطني في مسيرتي".


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