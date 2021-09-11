أكد أحمد الأحمر نجم فريق اليد بالزمالك، أن الفوز ببطولة كأس السوبر الافريقي كان بمثابة حلم كبير.
وأوضح الأحمر في تصريحات عبر برنامج "كورة كل يوم" على شاشة قناة الحياة :"الجيل الحالي من لاعبي الزمالك كان يستحق الوصول إلى كأس العالم للأندية".
وتابع :"فريق برشلونة الذي سنواجهه في كأس العالم للأندية قوي للغاية وهو أفضل فريق بالعالم حاليًا واللقاء سيكون صعب للغاية".
وواصل :"ثقتي كبيرة في جميع اللاعبين وتحقيق نتائج مميزة في البطولة".
وأضاف :"علاقتي بشيكابالا رائعة ونحن أصدقاء منذ فترة طويلة وهو بمثابة أسطورة كبيرة واحتفالي على طريقته يشرفني".
وعن الإعتزال الدولي، علق :"لن أتراجع عن القرار والفترة الحالية أحتاج لمزيد من الهدوء وراضي عما قدمته مع المنتخب الوطني في مسيرتي".