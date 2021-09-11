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سفير روسيا لدى واشنطن يقترح على الولايات المتحدة إحياء الحوار حول مكافحة الإرهاب

أش أ
نشر في: السبت 11 سبتمبر 2021 - 6:01 م | آخر تحديث: السبت 11 سبتمبر 2021 - 6:01 م
اقترح السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، على الولايات المتحدة في ذكرى هجمات الحادي عشر من سبتمبر إحياء الحوار الثنائي بين البلدين حول مكافحة الإرهاب.

وكتب أنطونوف على موقعه في شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حسبما أفادت وكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم السبت:" إن الجانب الروسي مستعد لإحياء العمل بصيغة الحوار الثنائي مع الولايات المتحدة بشأن مكافحة الإرهاب".

وأضاف:" أن هذه أولوية طبيعية بالنسبة لنا، ويجب أن نتجاهل جميع التناقضات والخلافات وأن نتعاون من أجل أمن ورفاهية ليس فقط دولتينا، بل ومن أجل البشرية جمعاء أيضا".

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