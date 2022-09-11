يحاول آلاف من المواطنين، الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالاسم والعنوان، حتى يتمكنوا من معرفة تكاليف الخدمة التي يستلزم سدادها خلال الشهر الجاري، حتى لا تتراكم العديد من الرسوم المطلوبة على كاهل المواطن.

ونرصد في السطور التالية طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالاسم والعنوان الخاص بالمشترك، ليسهل عليك عملية الوصول إلى الفاتورة وسدادها خلال الفترة المحددة لذلك.

رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء

كانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، قد أطلقت المنصة الإلكترونية للمواطنين لمساعدتهم في الحصول على إجابة لجميع الأسئلة التي تتردد فيما بينهم، والتي تتضمن فاتورة الكهرباء والاستعلام عنها إلكترونيًا، لتوفير الوقت على المواطن المصري الذي يتكلفه أثناء الذهاب إلى الشركة، وتخفيف العبء عليه.

وبدأ العمل بتلك الخدمة منذ أزمة فيروس كورونا التي شهدتها مصر والعالم أجمع خلال السنوات الأخيرة، بهدف التقليل من التكدس داخل المصالح الحكومية والتي اتجهت إلى التعاملات الإلكترونية.

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالاسم والعنوان 2022

يستلزم على المواطن إتباع خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالاسم والعنوان 2022 حتى يتمكن من معرفة الرسوم التي عليه سدادها، وذلك من خلال النقاط التالية الموضحة أمامك:-

أولًا: عليك الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من هلال الضغط على الرابط التالي من هنــــا.

ثانيًا: اختر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء واضغط على أيقونة الحصول على الخدمة.

ثالثًا: اضغط على خانة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء، وانقر على طلب جديد.

رابعًا: عليك إدخال البيانات الخاصة بك للتأكد منها والتي تتضمن الاسم بالكامل - المحافظة التابع لها العميل- الرقم القومي المكون من 14 رقم- رقم العداد المكون من 10 أرقام".

خامسًا: بتبقى أمامك الخطوة الأخيرة والتي تتمثل في الضغط على زر الاستعلام لتظهر أمامك القيمة المطلوب سدادها.