مصرع 11 إيرانيا في حادث سير بالعراق

لقى 11 إيرانيا على الأقل مصرعهم، اليوم الأحد، في العراق عندما اصطدمت شاحنة بحافلة كانت تقلهم إلى مدينة كربلاء لحضور مناسبة أربعينية الإمام الحسين عند الشيعة.

واصطدمت الشاحنة بالحافلة على طريق سريع، حوالي 100 كيلومتر جنوب بغداد، حسبما قال مسؤول في الشرطة لوكالة الأنباء الألمانية.

ويتوافد الملايين من الشيعة، وكثير منهم يسافرون من بلدان أخرى، على مدينة كربلاء للاحتفال بذكرى الأربعين، الذي يحييون خلالها ذكرى مرور 40 يوما بعد مقتل الإمام الحسين، في معركة كربلاء في القرن السابع.

وأعلنت محافظتا كربلاء والنجف عن عطلة رسمية هذا الأسبوع، حيث من المتوقع أن يتدفق الكثيرون إلى الأضرحة الشيعية الموجودة هناك خلال هذه الفترة.