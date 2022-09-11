مجلس الوزراء الإسرائيلي يصادق على خطة لاستقدام عمال أجانب للعمل في شركات التكنولوجيا

صادق مجلس الوزراء الإسرائيلي على خطة لجذب العمال الأجانب للعمل في شركات التكنولوجيا وزيادة عدد العرب واليهود الأرثوذوكس المتطرفين، الذين يعملون في القطاع.

وستسعى الحكومة لتشجيع 1500 شخص، من أصل يهودي يعيشون في الخارج، ممن هم مؤهلين للحصول على الجنسية الإسرائيلية، ولديهم المؤهلات التعليمية ذات الصلة، للانتقال إلى البلاد، بحلول عام 2026 والعمل في وظائف تكنولوجية، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد.

ويتطلع البرنامج أيضا لزيادة عدد الأجانب، الذين يعملون في التكنولوجيا المتقدمة الإسرائيلية، بواقع ألفي شخص، بـ"إزالة الحواجز البيروقراطية، التي تجعل من الصعب جلب العمال إلى صناعة التكنولوجيا المتقدمة من الخارج".

وتضع الحكومة هدفا لزيادة عدد العرب العاملين في وظائف تكنولوجية بواقع 4500، واليهود الأرثوذوكس المتطرفين بواقع 2800.