عشرات الآلاف من الكتالونيين يتظاهرون من أجل الاستقلال عن إسبانيا

تظاهر عشرات الآلاف من الكتالونيين إلى شوارع برشلونة، اليوم الأحد؛ من أجل استقلال إقليم كتالونيا عن إسبانيا.

ومر نحو خمس سنوات على فشل انفصال كتالونيا عن إسبانيا، حيث جاء تنظيم الحشد تحت عنوان "لنعد إلى الانتصار: الاستقلال".

وبشكل مبدئي، لم تكن هناك معلومات عن عدد المشاركين سواء من الجهة المنظمة، وهي حركة المواطنين الانفصاليين "أيه إن سي"، أو من الشرطة، غير أن مراقبين قدروا بأن عدد المشاركين كان أقل مما كان عليه في العام الماضي، عندما قالت الشرطة إنه شارك حوالي 108 آلاف شخص، وقالت الحركة الانفصالية آنذاك إن العدد كان 400 ألف متظاهر.

وشارك في المظاهرات في سنوات ما قبل الجائحة، أكثر من مليون شخص، وقد يكون ضعف المشاركة أيضا ناجم عن نزاعات داخل الحركة الانفصالية، فحزب "إي آر سي" اليساري لرئيس الإقليم بيري أراجونيس، المستعد للتفاوض مع مدريد، وحزب "جونتس" الذي يعتمد على حدوث انفصال مع مدريد، على خلاف فيما بينهما.