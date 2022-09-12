إيران تعتزم إطلاق سراح طواقم ناقلتين احتجزتهما في مايو

أعلنت مجموعة بحرية تجارية يونانية اليوم الأحد عن أن إيران بصدد إطلاق سراح طواقم ناقلتين احتجزتهما في أيار/مايو.

ووافقت إيران على إعادة الطواقم خلال زيارة قام بها مؤخرا وفد يوناني، حسبما ذكر الاتحاد اليوناني لبحارة البحرية التجارية على موقعه الإلكتروني.

ووفقا للاتحاد، فإن أفراد الطاقم "سيعودون على الفور إلى بلدانهم الأصلية" بدءا من يوم الاثنين، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وأوقفت السلطات اليونانية، بالتنسيق مع نظيراتها الأمريكية، الناقلة الإيرانية "لانا" وصادرت حمولتها في 25 مايو. وردت إيران بالاستيلاء على ناقلتين يونانيتين في مياه الخليج وتحويل السفينتين، اللتين حملت كل منهما حوالي مليون برميل من النفط، إلى المياه الإقليمية الإيرانية في 27 مايو.

وألغت محكمة يونانية مصادرة "لانا" في حزيران/يونيو الماضي ، وأيدت المحكمة العليا اليونانية الحكم. وأعيد النفط الذي صادرته السلطات اليونانية إلى لانا في أواخر أغسطس الماضي.