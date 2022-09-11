منذ تنصيب الملكة إليزابيث الثانية في عام 1953، وثقت الكاميرات التلفزيونية كل خطواتها تقريبا.

أما بالنسبة لحياتها الخاصة، فقد حاولت ممثلات تجسيد ما يعتقد أنه قد حصل خلف الأبواب المغلقة.

وفي ما يلي بعض الوثائقيات التي ألقت الضوء على حياتها، وبعض الأعمال الضخمة التي ساهمت في تشكيل الانطباع العام عن حياة الملكة.

"التاج".. مسلسل من إنتاج شبكة نتفليكس (منذ عام 2016 حتى الآن)

لا يمكن الكتابة عن الملكة على الشاشة دون ذكر مسلسل "التاج"، وهو مسلسل كبير من إنتاج نتفليكس يتناول حقبة الملكة منذ جلوسها على العرش حتى السنوات الأولى من القرن الواحد والعشرين.

ولعبت كلير فوي وأوليفيا كولمان الدور الرئيسي في المواسم الأربعة، وسوف تعقبهما إميلدا ستونتون من الموسم الخامس، الذي يتوقع إطلاقه في شهر نوفمبر وسوف تدور أحداثه في تسعينيات القرن الماضي.

ويبدو المسلسل أحيانا كمسلسل راق، يصور الصراعات ضمن العائلة الملكة، أو بينها وبين رؤساء الوزراء، ورغم أن دقته التاريخية تعرضت لانتقادات.

"تحية لجلالة الملكة".. وثائقي من إنتاج بي بي سي (2022)

ومضات مؤثرة مصدرها أبناء الملكة تشغل حيز هذا الوثائقي الذي تبلغ مدته 90 دقيقة، بالإضافة إلى الأفلام التي أنتجت عن حياتها وعهدها.

ومع ندرة الفرص المتاحة لرؤية مشاهد خاصة من حياة العائلة المالكة، فإن الطريقة المفعمة بالحب التي يتحدثون بها تمنحنا إطلالة على علاقاتهم مع الأم حين كانوا عائلة أولا وعائلة مالكة ثانيا.

الأمير تشارلز، كما كان عرف وقت التصوير، يستدعى ذكرى من الماضي حينما كان في الثالثة. ويقول "لن أنسى أبدا، حين كنا صغارا نستحم، وجاءت تجرب لبس التاج قبل التتويج، لن أنسى كل هذه اللحظات الرائعة".

في مكان آخر، تقص الراوية كريستي يونغ الجانبين الخاص والعام لحقبة الملكة بصوتها الدافئ ذي السطوة.