رئيس جامعة سوهاج يستقبل الإعلامي مصطفى بكري

استقبل الدكتور مصطفى عبد الخالق، رئيس جامعة سوهاج، الإعلامي مصطفى بكري، الكاتب والصحفي وعضو مجلس النواب، ومقدم برنامج "حقائق وأسرار" على قناة صدى البلد، بالمقر القديم للجامعة.

ورحب الدكتور مصطفى عبد الخالق، بضيف الجامعة الإعلامي مصطفى بكري، لتواجده بمقر جامعة سوهاج، مشيدا بشخصيته المميزة، كأحد رموز العمل الصحفي ودوره الوطني البارز في المجال السياسي، موضحا أن الزيارة تعد من الجولات التي يقوم بها الإعلامي مصطفى بكري لمحافظات الصعيد، لمتابعة سير عمل المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة المصرية على أرض الواقع، ونقل صورة صادقة عن حجم الإنجازات المحققة بشكل فعلي للشعب المصري، لدعم مؤسسات وأجهزة الدولة وتوحيد الجهود لاستنهاض عزيمة المصريين، لإنجاح الخطط التنموية الوطنية، من أجل مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وأوضح عبدالخالق، أن الإعلامي مصطفى بكري، أشاد بالإنجازات التي تتم على أرض جامعة سوهاج، وبالتطور الذي تشهده في كل المجالات، خاصة المجال الإنشائي الذي شهد طفرة هائلة، والذي جاء تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعم وتطوير الجامعات الحكومية للنهوض بمنظومة التعليم العالي بكافة عناصرها، وإلى جانب ما تقدمه من خدمات تعليمية للطلاب والبالغ عددهم ما يقرب من 70 ألف طالب وطالبة، وكذلك تطوير الخدمات المجتمعية المقدمة لمواطني المحافظة، سواء بالمستشفيات الجامعية وخاصة المستشفى الجامعي الجديد، والتي تعد صرحا معماريا وطبيا على أعلى مستوى، والذي بلغت تكلفة إنشائها مليار 200 مليون مليون جنيه، بالإضافة إلى 175 مليون جنيه لتوفير الأجهزة والمعدات الطبية و50 مليون جنيه لتوفير الفرش والتأثيث غير الطبي لتقديم الخدمات الطبية لقطاع كبير من المرضى بالمجتمع السوهاجي ومحافظات جنوب الصعيد بكافة فئاته، بالإضافة إلى ما تقدمه الجامعة من خدمات مجتمعية أيضا من خلال المراكز والوحدات التثقيفية والاستشارية.

وأضاف رئيس الجامعة أن بكري، أشاد أيضا بالتعاون المثمر البناء والمستمر بين الجامعة وأجهزة المحافظة، وتسخير إمكانيات الجامعة في جميع المجالات العلمية والبحثية لخدمة المحافظة والمواطنين لتحقيق التقدم والتنمية المنشودة داخل محافظات الصعيد في ضوء رؤية مصر 2030م، وخاصة التعاون في مبادرة حياة كريمة وسوهاج خالية من الأمية، بالإضافة إلى المشاركة في وضع استراتيجية سوهاج للتغيرات المناخية، وذلك استعدادا لاستضافة مصر لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ عام 2022، في دورته الـ27 والذي يقام في مدينة شرم الشيخ.