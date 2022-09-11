أول تعليق من توخيل بعد رحيله عن تشيلسي

لم يتوقع الألماني توماس توخيل، مدرب تشيلسي السابق، قرار إقالته من تدريب البلوز، مشيرا إلى أنه تعرض للصدمة جراء هذا القرار.

وقررت إدارة تشيلسي إقالة توخيل بعد اهتزاز مستوى الفريق وتعيين جراهام بوتر مديراً فنياً لنادي تشيلسي خلفاً لتوخيل.

وكتب توخيل عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «هذا واحد من أصعب البيانات التي اضطررت إلى كتابتها، وكنت آمل ألا أحتاج إلى كتابته لسنوات عديدة، أشعر بالصدمة لأن وقتي في تشيلسي قد انتهى».

وأضاف: «هذا نادٍ شعرت فيه بأنني في بيتي، على الصعيدين المهني والشخصي، شكراً جزيلاً لجميع الموظفين واللاعبين والمشجعين لأنهم جعلوني أشعر بترحيب كبير منذ البداية».

واتم: «إن الفخر والفرح اللذين شعرت بهما لمساعدة الفريق على الفوز بدوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية سيبقى معي إلى الأبد، يشرفني أن أكون جزءًا من تاريخ هذا النادي وستظل ذكريات الـ19 شهرًا الماضية دائمًا مكانًا خاصًا في قلبي».