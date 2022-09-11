تبدأ قناة MBC مصر في التاسعة من مساء اليوم عرض حلقات مسلسل "المداح - أسطورة الوادي"، تأليف أمين جمال، ووليد أبو المجد، وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج، وبطولة حمادة هلال، وهبة مجدي، وأحمد بدير، وخالد سرحان، وأحمد عبد العزيز، وكمال أبورية، ودنيا عبد العزيز، وحنان سليمان، وآخرين.



يغوص مُسلسل "المداح _ أسطورة الوادي" في مساحة أكبر وأعمق من الفكرة التي طرحها في الجزء الأول حيث ينطلق "صابر" الذي سخر حياته لعلاج الناس بالقرآن والسنة النبوية ولاسيمّا من يعانون من المس الشيطاني أو تعرضوا لأمور السحر أو غيرها، حيث ينطلق بحثًا عن الحقيقة فيما يقرأ ويسمع، ويُسافر إلي الكثير من البلدان والوديان ليتعرف بنفسه على حقيقة ما يسمع وتنطلق به الأحداث من مدينة لأخري وتحمل له الأقدار الكثير من المُفاجآت.



ويقول الفنان حمادة هلال إن المُسلسل يستكمل قصة "صابر" بعد أن يتخلص من كل كتب السحر أملاً في إكتشاف الحقيقة، ولكنه يتعرض للكثير من الأحداث والمُفاجآت، ويضطر خلال الأحداث للسفر إلي الوادي في مرسي علم في محاولة منه للوصول إلي ما يتم تدبيره له في الخفاء.

وأكد حمادة هلال إلي أن طبيعة قصة المُسلسل شائكة جداً وتقترب من مناطق غير تقليدية وغير مسبوقة وهو ما تطلب من كل فريق العمل أن يتعامل بحذر ودقة مع كل كلمة وكل مشهد.