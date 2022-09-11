قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، إن الجيش الأوكراني استعاد حوالي ألفي كيلومتر من الأراضي خلال شهر أيلول/سبتمبر الجاري في المناطق التي سبق وأن احتلتها روسيا، يأتي ذلك في إطار الهجوم المضاد الذي تشنه القوات الأوكرانية.



وأعرب زيلينسكي في خطاب عبر الفيديو مساء اليوم، عن شكره لجميع الجنود الذين شاركوا في استعادة الأراضي في منطقة خاركيف شرقي أوكرانيا.



وأعلن الجيش الروسي عن انسحاب من المنطقة، في وقت سابق من اليوم.



وشدد الرئيس الأوكراني على أن الجيش الروسي اتخذ قرارا جيدًا بالانسحاب، وقال: "لا مكان للمحتلين في أوكرانيا، ولن يكون لهم مكان أبدا".