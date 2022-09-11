مدبولي: تنفيذ مقترحات لجذب مزيد من السائحين خلال الفترة المقبلة

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، بمجموعة من المستثمرين السياحيين بمدينة شرم الشيخ، وذلك لاستعراض مشروعات تطوير ورفع كفاءة المنشآت الفندقية، في إطار الاستعدادات الجارية لاستضافة مؤتمر المناخ (Cop27).



وأكد رئيس الوزراء، أن المشروعات الجاري تنفيذها خلال الفترة الحالية في مدينة شرم الشيخ، في إطار الاستعدادات لقمة المناخ تعد فرصة حقيقية لزيادة أعداد السائحين الوافدين إلى مدينة شرم الشيخ خلال المرحلة القادمة.



وأشار إلى أنه يحرص على عقد لقاءات دورية مع المستثمرين العاملين في قطاع السياحة؛ وذلك من أجل الاستماع إلى تصوراتهم حول النهوض بالقطاع، وذلك بالتوازي مع يجري من تنسيق بين وزارتي السياحة والآثار والطيران لبحث سبل زيادة معدلات السياحة الوافدة إلى البلاد، لتعظيم العوائد من هذا القطاع الثري، والذي يمكنه أن يحقق عائدًا اقتصاديًا كبيرًا.



وقال: "بدأنا بالفعل في تنفيذ عدد من المقترحات لجذب المزيد من السائحين من أنحاء العالم خلال الفترة المقبلة"، مشيرًا إلى أن هناك تعاونًا قائمًا بين وزارتي السياحة والآثار والطيران بشأن ملف الطيران منخفض التكاليف.



وأعرب رئيس مجلس الوزراء عن ترحيبه الشديد بآراء وتصورات مجتمع الأعمال السياحي، لتعزيز نشاط هذا القطاع الحيويّ، جنبًا إلى جنب مع الجهود الحكومية المبذولة في هذا الإطار، وأضاف موجها حديثه لرجال الأعمال: مؤتمر COP27 فرصة حقيقية لرفع مستويات الخدمات المقدمة بالمدينة، وهناك ملف آخر يحتاج منا جميعا إلى التكاتف وهو مسألة المباني السياحية غير مكتملة البناء في المدينة، باعتبار أن هذه المنشآت هي ثروة يجب استغلالها وتشغيلها، موضحًا أنه ناقش موقف العملاء المتعثرين أصحاب هذه المشروعات مع البنك المركزي، وجار بحث عدد من الحلول الأخرى للإسراع بتجاوز تلك المشكلة.



ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أهمية الاستثمار في البنية الأساسية في مختلف المجالات لخدمة قطاع السياحة وتنشيطه، مؤكدًا أنه لن تحدث نقلة نوعية لهذا القطاع إلا من خلال تكاتف جهود المستثمرين مع الجهود التي تبذلها الدولة، كما يتطلب الأمر تحديد ما هو المطلوب من الدولة في إطار رؤية واضحة من جانب المستثمرين لمضاعفة حركة السياحة خلال الفترة المقبلة.



وقال أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، إنه سيجري عقد اجتماع خلال هذا الأسبوع بالتنسيق مع اتحاد الغرف السياحية؛ وذلك لمناقشة الخطوات الخاصة بالنهوض بهذا القطاع وإعداد ورقة عمل متكاملة تشمل التحديات ومقترحات النهوض بهذا القطاع.



وعبر المستثمرون عن ترحيبهم بعقد مثل هذه اللقاءات الثرية، التي يتم فيها توضيح رؤية الدولة في كل مرحلة من مراحل العمل للنهوض بقطاع السياحة، باعتباره أسرع وسيلة لإحداث التعافي الاقتصادي ورفع معدلات النمو، موجهين الشكر للدولة على جهودها لدعم القطاع؛ واتخاذ العديد من الإجراءات لدعم سياحة اليخوت، وزيادة عدد المراين والمراسي الدولية.



وطرح المستثمرون عددا من التحديات والإشكاليات، من بينها تنفيذ برامج تسويقية للمقاصد السياحية في مصر، كما سلطوا الضوء على دور الإعلام في هذا الشأن، من خلال برامج ترويجية هادفة تركز على ما تزخر به الدولة المصرية من كنوز أثرية ، وما تتمتع به من أنواع كثيرة من السياحة، وضرورة توفير برامج للسياحة في مدن أسوان، والأقصر.



كما ركز المستثمرون على فكرة تنشيط حركة السياحة الداخلية بتكاليف منخفضة خاصة حركة الطيران، متوقعين أن من شأن ذلك أن يضاعف حركة السياحة بما لا يقل عن 50%، فضلا عن أهمية رفع كفاءة الفنادق القائمة، ليس فقط من ناحية تطوير المنشآت، بل وتطوير الإمكانات المتاحة للفنادق، بالإضافة إلى اتباع الأساليب العالمية في الحجوزات والتقييم لكل فندق.



وفي هذا الإطار، أكد رئيس مجلس الوزراء أن كل ما هو مطلوب من الدولة في هذا القطاع، ستنفذه الحكومة على الفور، "إلا أننا لا نرى أي مردود حتى الآن لما يتم تنفيذه من طلبات، ووجه تساؤلًا للمستثمرين: لماذا لا نستهدف نسبة إشغال 100%، وإقامة فنادق جديدة لزيادة الطاقة الاستيعابية؟".



وفي ختام اللقاء، طلب رئيس الوزراء من المستثمرين إعداد قائمة بجميع الطلبات والمقترحات للنهوض بقطاع السياحة قائلا: "ولو لبن العصفور هييجي دعمًا لهذا القطاع.. احلموا واحنا نحقق الأحلام دعما لهذا القطاع الحيوي؛ من أجل الوصول إلى هدف الـ30 مليار دولار من قطاع السياحة، ولكن عليكم أنتم أيضا دور كبير في النهوض بهذا القطاع، الذي يعتمد على القطاع الخاص بصورة كبيرة".



كما وجه الدكتور مصطفى مدبولي بالتعامل مع مشكلة الفنادق التي يتم استكمال تنفيذها منذ عدة سنوات، مع ضرورة اتخاذ خطوات جادة لبدء تشغيلها.





