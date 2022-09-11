يواجه سكان مدينة جاكسون الأمريكية مشكلة كبرى تهدد صحتهم؛ بسبب مياه الشرب الملوثة، خاصة أن المدينة يقطنها أغلبية من الفقراء وذوي البشرة السوداء، وذلك بحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك».



ونشرت شبكة «إيه بي سي نيوز» الأمريكية مقطع فيديو، قالت إنه يرصد لقطات مصورة لجانب من الأزمة التي يعيشها سكان جاكسون، التابعة لولاية ميسيسيبي الأمريكية.



ويرصد الفيديو لحظة انسياب مياه ذات لون بني من صنبور داخل منزل أحد سكان مدينة جاكسون.



وتقول صحيفة «نيويورك بوست» إن اللقطات التي تم نشرها لمياه تنزل من الصنبور، تسلط الضوء على أزمة المياه التي يعيشها سكان تلك المدينة الفقيرة.



وقالت صحيفة واشنطن بوست إن أزمة مياه الشرب التي تشهدها مدينة جاكسون عاصمة ولاية مسيسيبى الأمريكية، لا تقتصر عليها فقط، ونقلت عن خبراء قولهم إن كل أنظمة مياه الشرب في الولايات المتحدة معرضة لكارثة.



ونقلت الصحيفة عن أندرو ويلتون، مهندس البيئة في جامعة بوردو، الذى قدم المشورة للمرافق والجيش الأمريكي بشأن سلامة المياه، إن كل أنظمة مياه الشرب العام في البلاد معرضة لكارثة طبيعية، لكن الكثير منها ليس مستعدا في الواقع للاستجابة بالطريقة التي سيحتاجون إليها.



فعادة ما تغمر العواصف الكبرى المجاري القديمة التي يعود عمرها لأجيال، وتتكاثر الطحالب والرواسب الزائدة، مما قد يلوث الخزانات وسط درجات حرارة مرتفعة وفترات جفاف طويلة.