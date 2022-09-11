باير الألمانية: بيانات جديدة تدعم عقارها لمكافحة سرطان البروستاتا

قالت شركة باير الألمانية للأدوية، اليوم الأحد، إن بيانات جديدة من تجارب المرحلة الثالثة لها، تستمر في إظهار نتائج إيجابية فيما يتعلق بتركيبة دوائية تشمل دوائها لعلاج السرطان "نوبيكا".

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، قالت الشركة الألمانية إن نتائج التجربة التي أطلق عليها اسم "أرباسينز، عززت وجهة نظر باير بأن تركيبة من العلاج لسرطان بروستاتا متقدم وحساس تجاه الهرمونات، يمكن تحملها بدرجة كبيرة، ويمكن أن تحافظ على نوعية حياة جيدة.

وتجري باير اختبارات على نوبيكا، المعروف أيضا باسم دارولوتاميد، بالتزامن مع علاج هيرموني وكيميائي. وحصلت الشركة بالفعل على موافقة أمريكية للدواء.