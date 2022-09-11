مسئول أوكراني رفيع المستوى يؤكد أن بلاده يمكن أن تحل محل روسيا في توريد الطاقة لأوروبا

قال مدير مكتب الرئاسة الأوكرانية روستيسلاف شورما، إن بلاده يمكن أن تصبح موردا رئيسيا جديدا لموارد الطاقة إلى الاتحاد الأوروبي وأن تحل محل الاتحاد الروسي في هذا الملف.

وأضاف شورما - في تصريحات صحفية، نقلتها وكالة أنباء "يوكرين فورم" الرسمية - أن أوروبا تستهلك حاليا الوقود الأحفوري القادم من روسيا، وأن هذا الأمر يجب أن يتغير الآن، حيث يمكن أن يكون الهيدروجين ومصادر الطاقة الأخرى بديلا عنه، وأوكرانيا مؤهلة تماما لتصبح موردا رئيسيا جديدا للطاقة إلى أوروبا".

وأوضح شورما أن أوكرانيا تمتلك موارد كافية تمكنها من زيادة إنتاج الطاقة، كما أنها تقوم حاليا بتطوير البنية التحتية من أجل تعزيز صادرات الطاقة.. واعتبر أن "رفض إمدادات الطاقة الروسية يعد أمرا يتعلق بأمن الطاقة في المنطقة، لاسيما في ضوء استمرار العمليات العسكرية الروسية ضد أوكرانيا، ويوفر فرصة رائعة لتعزيز وتطوير قطاع الطاقة الأوكراني"، بحسب قوله.