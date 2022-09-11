تنظيم القاعدة يصدر كتابا حول تفاصيل التخطيط لهجمات الحادي عشر من سبتمبر

أصدرت شبكة القاعدة الإرهابية، اليوم الأحد، كتابا كتبه عضو بارز يتضمن جدولا زمنيا مفصلا أدى في نهاية المطاف إلى هجمات 11 سبتمبر 2001 على الولايات المتحدة والتي خلفت ما يقرب من ثلاثة آلاف قتيل في ثلاثة مواقع.



وبمناسبة الذكرى الـ21 للهجمات، كتب الكتاب أبو محمد المصري، وهو عضو بارز في تنظيم القاعدة قتل في إيران في عام 2020.



وفي الكتاب المؤلف من 250 صفحة تقريبا، قال المصري إن تنظيم القاعدة كان يستعد لهجوم يستهدف المصالح الأمريكية منذ أن وطأت قدماه أفغانستان في عام 1996، بهدف جر الولايات المتحدة إلى حرب استنزاف طويلة الأمد.



وظهرت الفكرة الأولية عندما اقترح أحد الطيارين قيادة طائرة مدنية تحمل آلاف الجالونات من المواد القابلة للاشتعال إلى "مبنى أمريكي مهم ورمزي"، وفقا للكتاب الذي شاركته على الإنترنت الذراع الإعلامية لتنظيم القاعدة، "السحاب".



واختير بعض المتشددين لمزيد من التدريب القتالي في عام 1998 ثم التحقوا بمدارس الطيران في أنحاء مختلفة من العالم.



وقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري في أفغانستان في غارة جوية أمريكية مستهدفة قبل أكثر من شهر. وتولى الظواهري السلطة في عام 2011 بعد مقتل أسامة بن لادن على يد القوات الخاصة الأمريكية في مخبئه بباكستان.



ولم تعين الجماعة الإرهابية زعيما جديدا بعد.



وفي 11 سبتمبر 2001، اختطف الإرهابيون أربع طائرات واقتحموا بها عدة مواقع في الولايات المتحدة. وأثارت الهجمات التدخل العسكري الذي قادته الولايات المتحدة في أفغانستان.