البنك المركزي الألماني يتوقع وصول معدل التضخم إلى ذروته في ديسمبر

صرح رئيس البنك المركزي الألماني، يوأخيم ناجل، بأن التوقعات الاقتصادية القاتمة لن تردع البنك المركزي الأوروبي عن مكافحته للتضخم، الذي وصل إلى مستويات قياسية.

وفي تصريحات لإذاعة "دويتشلاند فونك"، قال ناجل عضو مجلس البنك المركزي الأوروبي، اليوم الأحد، إن من غير المستبعد أن تكون هناك معدلات أقل للنمو أو حدوث ركود، لكن أصل الموضوع هو أن الأسعار المستقرة تعد في نهاية المطاف أكثر أهمية بالنسبة للنمو على المدى المتوسط والمدى الطويل وللتوقعات الاقتصادية الجيدة لمنطقة اليورو.

وأضاف أن من المحتمل أن تكون هناك مرحلة صعبة سيتعين تجاوزها، وقال إنه يبدو في الوقت الراهن أن تراجع الأداء الاقتصادي لن يكون قويا للغاية.

وكان البنك المركزي قرر يوم الخميس الماضي رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 75 نقطة أساس وهي أعلى زيادة من نوعها يقررها البنك في تاريخه، وجاءت هذه الخطوة على خلفية الزيادة السريعة في أسعار المستهلكين والتي ترجع في المقام الأول إلى الحرب الروسية على أوكرانيا والتأثيرات اللاحقة لجائحة كورونا.

وأوضح أنه يتوقع إمكانية تسارع وتيرة نمو الأسعار ووصول معدل التضخم في ديسمبر المقبل إلى ذروته حيث سيتجاوز 10%، ىوقال إنه يتوقع أن يستمر معدل التضخم في العام المقبل أيضا عند مستوى مرتفع يزيد عن 6%.