علي ماهر بعد تعادل فيوتشر مع بول الأوغندي: سنعالج الأخطاء

أشاد على ماهر المدير الفني لفريق فيوتشر، بالمستوى الذي ظهر عليه لاعبوه أمام فريق بول الأوغندي، ونجاحهم في الخروج من المباراة بالتعادل، رغم إقامة المواجهة في اوغندًا وكونها المباراة الأولي التي يخوضها فريق فيوتشر في بطولة قارية.

وتعادل الفريق الكروي الأول لنادي فيوتشر، بدون أهداف، مع فريق بول الأوغندي، في المباراة التي جمعت الفريقين «السبت» في أوغندا ضمن مباريات الأدوار التمهيدية للبطولة الكونفدرالية.

وشدد على ماهر، على أنه سيعكف خلال الفترة المقبلة على دراسة بعض الأخطاء التي وقع فيها لاعبوه من أجل تصحيحها خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى أن الخبرات التي اكتسبها لاعبوه من أول مواجهة تعد غاية الأهمية لهم في مشوارهم الأفريقي.

وأكد على ماهر، على أن فريقه دخل البطولة الكونفدرالية في الموسم الحالي وأمامه هدف وحيد وهو الوصول إلى منصة التتويج، خصوصاً وأنه يضم بين صفوفه مجموعة من أفضل اللاعبين بدنياً وفنياً ولاينقصهم فقط سوي خبرة المشاركات الأفريقية، والتي سيكتسبوها مع الوقت وبالمشاركة في المباريات تباعاً حتي يصل الفريق إلى كامل خبرته وفورمته في الأدوار النهائية التي نسعي للوصول إليها في نهاية المشوار.