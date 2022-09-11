رئيس حزب شولتس يؤيد بقاء شرودر في الحزب

أعرب لارس كلينجبايل رئيس حزب المستشار الألماني أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي عن تأييده لبقاء المستشار الأسبق جيرهارد شرودر في الحزب.

وخلال المقابلة الصيفية مع القناة الأولى بالتلفزيون الألماني والتي سيتم بثها في وقت لاحق مساء اليوم الأحد، قال كلينجبايل :" لقد تم التحقق من ذلك من جانب لجنة تحكيم وانتهى إجراء قانوني إلى القول بوضوح إنه (شرودر) أدلى بتصريحات خاطئة سياسيا، لكنه لم يدل بتصريحات خاطئة من الناحية القانونية بما يوجد أسباب تستوجب طرده".

وأضاف كلينجبايل: "وأقول لكم إن جيرهارد شرودر كان مستشارا ترك أثرا على هذا البلد واتخذ العديد من القرارات الصحيحة".

في الوقت نفسه، رأى كلينجبايل أن موقف شرودر كان " خاطئا على نحو واضح" في الموضوع المتعلق بروسيا مشيرا إلى أن هذا ما جعله معزولا داخل الحزب.

كانت زاسكيا إسكين التي تشارك كلينجبايل في رئاسة الحزب حثت شرودر قبل شهورر على الخروج من الحزب.

ويرجع الانتقاد الذي يواجهه شرودر داخل الحزب الاشتراكي إلى قربه من روسيا حيث يعد شرودر من الأصدقاء المقربين للرئيس الروسي فلاديمير بوتين كما كان له نشاط على مدار سنوات في شركات طاقة روسية.

كانت لجنة التحكيم التابعة لإحدى دوائر الحزب في هانوفر أصدرت قرارا أوليا أوائل الشهر الماضي بأن شرودر لم ينتهك نظام الحزب من خلال عمله لدى شركات روسية حكومية، وقالت اللجنة إن من غير الممكن إثبات انتهاك شرورد لنظام الحزب.

ويعتزم العديد من أعضاء الحزب الذين حركوا الإجراء القانوني ضد شرودر التقدم باستئناف على قرار اللجنة.