قال الإعلامي عمرو أديب، إن تقسيم اللجان في الحوار الوطني، وتحديد المقررين والمقررين المساعدين أمر جيد، لافتًا إلى أن الكاتب الصحفي ضياء رشوان، المشرف على الحوار الوطني، أحد أساتذة التنظيم والتقسيم، ورجل عقله علمي منظم.



وأضاف خلال تقديمه لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الأحد، أن لديه طلب واحد فقط بالنسبة للحوار الوطني، موضحًا أن هذا الطلب من شأنه أن ينجح الحوار أو لا ينجحه، وفقًا لتقديره الشخصي.



وذكر أن «المبدأ في أي حوار بالدنيا مرتبط بالتحاور»، متابعًا: «لو جه في مرحلة من مراحل، بدأ أي حد في أي لجنة يقول رأيه، وبدأنا نقول له أنت خائن أو غلطان أو مخرف أو مخرب، الحوار مش هيبقى له لازمة، الطبيعي إني جايبك عشان أسمع رأيًا آخر ومختلفًا وفي كثير من الأحيان معارضًا».



ولفت إلى أن «من دخل الحوار الوطني فهو آمن»، مضيفًا: «أقول ما أرغب فيه وأنت تسمعني وتقول ما ترغب فيه، المبدأ أننا لن نخون أحدًا، طالما دخل باب الحوار الوطني، فأنا معترف أنك مواطن مصري لك رأي».



وأشار إلى أن الشعب المصري لم يعتد منذ مدة الاستماع لأحد بصورة كبيرة، مختتمًا: «المشارك يقول ما يقوله في إطار الأمة المصرية والحوار الوطني، وطالما قررت أن هذا الرجل أو المرأة الفاضلة مؤهل/ة للجلوس بهذا الكرسي، فله أو لها أن يقولوا ما يريدون أيا كان رأيهم».