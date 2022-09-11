العراق: مقتل 11 إرهابياً في محافظتي الأنبار وديالى

أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق، اليوم السبت، مقتل 11 إرهابياً في محافظتي الأنبار وديالى.

وقالت قيادة العمليات ، في بيان نشرته خلية الإعلام الأمني عبر صفحتها بموقع "فيسبوك" اليوم ، إنه "يوم آخر من الانتصارات تسجله قواتنا المسلحة وأجهزتنا الآمنية بقواطع العمليات، بعد أن باشرت قطعاتنا ورجال الوكالات الاستخبارية بتنفيذ خطة حماية الزائرين المتجهين إلى كربلاء الفداء.

وأضافت أن مديرية الاستخبارات العسكرية بوزارة الدفاع ووكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية عملوا طيلة الأيام الماضية بجهد استطلاعي مكثف في قاطعي صحراء الانبار ومنطقة بحيرة حمرين في ديالى وتمكنوا من تحديد وكرين للإرهابيين من مجرمي داعش والمسؤولين عن جرائم كثيرة ضد الأبرياء وقواتنا الأمنية".

ولفتت إلى أن "هذه المعلومات قدمت إلى قيادة العمليات المشتركة والتي خططت وأشرفت على تنفيذ ضربات جوية بواسطة طائرات القوة الجوية رافقتها عمليات انزال جوي نفذتها الفرقة الخامسة للجيش العراقي والوصول إلى وكرين للإرهابيين".

وقالت إن "مجموع القتلى من داعش هذا اليوم 11 إرهابياً بينهم قياديان وكذلك أحد المسؤولين عن قتل أحد ضباط وزارة الداخلية وهو العقيد الشهيد ياسر الجوراني قبل عدة أشهر".