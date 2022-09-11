سفير القاهرة بالخرطوم يلتقي مجموعة من الطلبة السودانيين المستفيدين من المنح المصرية

ودع السفير حسام عيسى، سفير جمهورية مصر العربية لدى السودان، وسلم تذاكر السفر الخاصة بـ36 طالباً من الطلبة المرشحين من قبل حزب الأمة القومي على المنح المخصصة من مؤسسة الأزهر الشريف للسودان، وذلك خلال فعالية أقامها حزب الأمة القومي بمقره بمشاركة قيادات الحزب، وعلى رأسهم الفريق صديق إسماعيل نائب رئيس الحزب، والواثق البرير الأمين العام للحزب.

وقد حرص السفير المصري التأكيد خلال الحدث على العلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين مصر والسودان، وعلى استعداد مصر الدائم للتعاون مع السودان وتقديم كل الدعم اللازم للشعب السوداني الشقيق في شتى المجالات، خاصةً تلك ذات الصلة بالتدريب والمساعدة على تأهيل الكوادر البشرية.

وأشار السفير حسام عيسى إلى تخصيص مؤسسة الأزهر الشريف ووزارة التعليم العالي للعديد من المنح الدراسية لأبناء السودان للعام الدراسي 2022/2023، مع التنويه بتطلع الجانب المصري إلى استفادة أبناء السودان الشقيق بأقاليم السودان المختلفة من هذه المنح.

من جانبه، أعرب الواثق البرير، الأمين العام لحزب الأمة القومي، عن شكره وتقديره لمصر لحرصها الدائم على دعم السودان في مختلف المجالات، ولتقديمها هذه المنح الدراسية، مع الثناء على علاقات الأخوة التي تربط بين شعبي الدولتين الشقيقتين.