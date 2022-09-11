الحلبوسي وبرزاني يدعوان لإجراء انتخابات مبكرة في العراق

جدد رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي ورئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود برزاني، اليوم الأحد، موقفها بضرورة إجراء انتخابات برلمانية مبكرة يسبقها تشكيل حكومة تتمتع بكامل الصلاحية وتحظى بثقة وإطمئنان الجميع ببرنامج حكومي متفق عليه.

وقال بيان للبرلمان العراقي، وزع اليوم الأحد، إن الحلبوسي وصل إلى أربيل برفقة الشيخ خميس الخنجر رئيس تحالف السيادة وعقدا اجتماعا مع برزاني، موضحا أن الجانبين استعرضا "الوضع السياسي في العراق، وتداعياته السلبية على البلاد، وضرورة اعتماد لغة الحوار البنّاء لتجاوز الخلافات والوصول إلى حلول تصبُّ في مصلحة الشعب العراقي، واتباع الأساليب الدستورية والقانونية في تجاوز تداعيات المرحلة الراهنة".

وأكد الطرفان أهميةَ إجراء إنتخابات مبكرة بعد تهيئة المتطلبات القانونية ومستلزماتها وفق الآليات الدستورية، يسبقها تشكيل حكومة تتمتع بكامل الصلاحية وتحظى بثقة واطمئنان الجميع ببرنامج حكومي متفق عليه، مع التأكيد على ضرورة استمرار مجلس النواب بعمله لحين موعد الانتخابات.

وذكر البيان أن كلٌّ من تحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني أكدا استمرار التواصل والتنسيق المشترك وتبني مواقف مشتركة تخدم المصالح الوطنية العليا.