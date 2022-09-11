الكرملين: بوتين وماكرون يتفقان على مواصلة الحوار على مختلف المستويات

قالت الخدمة الصحفية في الكرملين، اليوم الأحد، إن الرئيسين الروسي والفرنسي، فلاديمير بوتين وإيمانويل ماكرون، اتفقا على مواصلة الحوار على مختلف المستويات، بما في ذلك على المستوى الوزاري.



وبحسب خدمة الصحافة في الكرملين، جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية أجريت اليوم بحسب وكالة "تاس" الروسية، وناقش بوتين الوضع في أوكرانيا، بما في ذلك الموضوعات المتعلقة بمحطة الطاقة النووية في زابوروجيا واستخدام أوكرانيا للأسلحة الغربية لقصف مدن دونباس، ومشكلة الأمن الغذائي.



وأضافت أنه "تم الاتفاق على مواصلة الحوار حول هذه الأمور على مختلف المستويات بما في ذلك الوزارية".



وأجريت المكالمة الهاتفية السابقة بين بوتين وماكرون في 19 أغسطس الماضي، بناء على طلب الجانب الفرنسي أيضًا.