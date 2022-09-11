تقدّم ضئيل لليسار في الانتخابات التشريعية السويدية

أظهر استطلاعان لدى خروج الناخبين السويديين من مراكز الاقتراع، الأحد، تقدّماً ضئيلاً لليسار على تكتل غير مسبوق لليمين واليمين المتطرف في انتخابات تشريعية محمومة شهدتها البلاد.



وبحسب الاستطلاعين اللذين أجرتهما محطتا "إس في تي" و"تي في 4" السويديتان، سينال معسكر اليسار بزعامة رئيسة الوزراء المنتهية ولايتها الاشتراكية الديموقراطية ماغدالينا أندرسون ما بين 49,8% و50,6% من الأصوات مقابل 48% و49,2% لتكتل اليمين واليمين المتطرف، بحسب الشرق للأخبار.



وبحسب استطلاع "إس في تي" سيحصد معسكر اليسار 176 مقعداً، أي سيتخطى الأغلبية المطلقة (175 مقعداً) بمقعد واحد، فيما سينال تكتل اليمين واليمين المتطرف 173 مقعداً.



وهذه التقديرات الأولية تشير إلى أن ليلة الفرز ستكون طويلة لحسم نتائج الاستحقاق.