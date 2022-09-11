وزير الصحة الألماني يزور إسرائيل لبحث مواصلة مكافحة كورونا ورقمنة القطاع الصحي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

التقى وزير الصحة الألماني كارل لاوتر باخ، بنظيره الإسرائيلي نيتسان هورويتز في القدس في مستهل زيارته اليوم الأحد لإسرائيل.

وبحسب جدول أعمال الزيارة، من المقرر أن تكون مواصلة مكافحة فيروس كورونا المستجد ورقمنة قطاع الصحة ضمن الموضوعات المحورية التي سيتم تناولها.

ويضم برنامج الزيارة التي تستمر حتى بعد غد الثلاثاء أيضا اجتماعا مع باحثين اسرائيليين وشركات تأمين إسرائيلية وكذلك عقد مؤتمر إقليمي لمنظمة الصحة العالمية.

وقال لاوترباخ، خلال زيارته إن إسرائيل أحرزت تقدما خلال فترة تفشي الوباء، فيما يتعلق بالتطعيمات مثلا، وقال: "يعد تطعيم عدد كبير للغاية من الأشخاص، لاسيما كبار السن- بشكل مبكر- أفضل من أن يتم تطعيم جميع الأشخاص بشكل متأخر".

وأشار وزير الصحة الألماني، إلى أن إسرائيل أحدثت تأثيرا من الناحية العلمية خلال فترة تفشي الوباء.

وقال: "عاد ذلك إلى جودة البيانات وإلى السرعة التي تسنى من خلالها تقييم هذه البيانات. وبذلك علمنا بشكل سريع للغاية تأثير التطعيمات. يمكن لألمانيا تعلم الكثير من ذلك".