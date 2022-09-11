أشاد الإعلامي محمد الباز، بمقال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق، عضو مجلس الشيوخ، وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، بعنوان «الحوار الوطني.. قليلًا من الصبر»، والمنشور بموقع الشروق يوم الجمعة، الموافق ٩ سبتمبر.

وأضاف خلال تقديمه لبرنامج «آخر النهار»، المذاع عبر فضائية «النهار»، مساء السبت، أن المقال مهم جدًا، قائلًا بعد استعراض أجزاء منه على الهواء: «نحن أمام مقال مهم جدًا، ويطرح عددًا من الأفكار فيما يتعلق بمسألة الحوار الوطني».

ونوه إلى أن «مصر الآن تحتاج أعلى درجات العقل والتعقل، كما أنها تحتاج الآن أعلى درجات المنطق والاحتراف في العمل السياسي؛ لأن هناك خصمًا متربصًا، يريد أن يفسد علينا كل شيء».

وذكر الإعلامي أن الأفكار الواردة بمقال «حسين»، تتفق مع آراء الدكتور جودة عبدالخالق، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، بأن الحوار الوطني يتطلب صبرًا، حتى يخرج بصورة جيدة ويحقق النتائج المرجوة منه.

واستطرد: «خلال حواري الجمعة مع الدكتور جودة عبدالخالق، خلصت إلى فكرة أن القائمين على الحوار الوطني، يطلبون من الناس أن يصبروا عليهم، لأنهم بيعملوا حاجة محتاجة تأخذ وقتها حتى تخرج بشكل جيد، ووجدت هذا المعنى نشىره زميلنا وصديقنا عماد الدين حسين، في مقاله اليومي بجريدة الشروق، كأن هناك اتفاقا بين أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني، بأن تحقيق نتائج جيدة يتطلب الصبر».

يمكنكم الاطلاع على المقال كاملًا للكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق، عبر الرابط التالي: