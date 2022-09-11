بايدن: هجمات 11 سبتمبر لم تتمكن أبدا من كسر عزيمة الشعب الأمريكي أو النيل من وحدته

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن هجمات 11 سبتمبر، التي راح ضحيتها 2977 شخصا، لم تتمكن أبدًا من كسر عزيمة الشعب الأمريكي أو النيل من وحدته.

وأشاد بايدن -في خطاب ألقاه اليوم الأحد؛ بمناسبة حلول الذكرى الـ21 لهجمات 11 سبتمبر- بشجاعة قوات الأمن الأمريكية التي لم تتوان عن ملاحقة الإرهابيين في ملاذاتهم الآمنة لحماية الشعب الأمريكي، وتحقيق العدالة ومحاسبة المسئولين عن الهجمات التي استهدفت آلاف الأبرياء.

وقال بايدن "لقد استغرق الأمر 10 سنوات لمطاردة وقتل زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، وخلال هذا الصيف تم قتل أيمن الظواهري الذي كان نائبًا لابن لادن حينما وقعت أحداث 11 سبتمبر.. وذلك يؤكد أننا لن نرتاح ولن ننسى ولن نيأس أبدًا".

وتابع: "سنواصل مراقبة وتعطيل الأنشطة الإرهابية في أي مكان، ولن نتردد أبدًا في اتخاذ الإجراءات الضرورية للدفاع عن الشعب الأمريكي".

يشار إلى أنه قبل 21 عاما، قتل في نيويورك 2753 شخصًا نتيجة تحطم طائرة مخطوفة تابعة للخطوط الجوية الأمريكية وطائرة أخرى تابعة لشركة يونايتد إيرلاينز في البرجين الشمالي والجنوبي لمركز التجارة العالمي في مانهاتن.

وفي واشنطن، لقي 184 شخصا مصرعهم عندما تحطمت طائرة مخطوفة تابعة للخطوط الجوية الأمريكية في مبنى البنتاجون.. وبالقرب من شانكسفيل بولاية بنسلفانيا، لقي 40 راكبا وأفراد طاقم الرحلة رقم 93 لشركة يونايتد إيرلاينز مصرعهم عندما تحطمت الطائرة في أحد الحقول.

ويعتقد أن الخاطفين حطموا الطائرة في ذلك الموقع بدلًا من هدفهم المجهول بعد أن حاول الركاب وطاقم الطائرة استعادة السيطرة على الطائرة.