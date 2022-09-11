 الحكومة الموريتانية تبحث مع الأحزاب السياسية الاستعدادات للانتخابات البرلمانية والبلدية المقبلة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الحكومة الموريتانية تبحث مع الأحزاب السياسية الاستعدادات للانتخابات البرلمانية والبلدية المقبلة

أ ش أ
نشر في: الأحد 11 سبتمبر 2022 - 6:11 ص | آخر تحديث: الأحد 11 سبتمبر 2022 - 6:11 ص

بحث وكيل وزارة الداخلية الموريتانية، محمد محفوظ إبراهيم أحمد، خلال لقائه مع ممثلي الأحزاب السياسية، اليوم السبت، في نواكشوط الاستعدادات للانتخابات البرلمانية والبلدية والجهوية المقررة العام القادم.
وأكدت الوزارة - في بيان صحفي اليوم - أن اللقاء بحث آلية مشتركة لخلاصة الردود المُقدمة من طرف الأحزاب وصياغة ما سيتم الاتفاق عليه من توصيات فيما يتعلق بالتحضير التشاركي للانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية المُقبلة بما يضمن مشاركة الجميع وبطريقة توافقية وشفافة ونزيهة ومقنعة ومقبولة.
وأوضحت أن اللقاء الذي ترأسه محمد محفوظ يأتي تحضيرا للقاء ستنظمه الوزارة خلال الأيام المُقبلة، بإشراف وزير الداخلية سيتم خلاله اعتماد التوصيات التي سيتوصل إليها المشاركون في الاجتماع الذي انطلق اليوم.
وحضر اللقاء قيادات 24 حزبا سياسيا.

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