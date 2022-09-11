ضبط 5 تجار مخدرات في رأس سدر بجنوب سيناء

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة من ضبط 5 عناصر إجرامية تخصصوا في الاتجار بالمواد المخدرة متخذين من دائرة قسم شرطة رأس سدر بمديرية أمن جنوب سيناء مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

جاء ذلك بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني، وقطاع الأمن العام وقطاع الأمن المركزي، وبالاشتراك مع مديرية أمن جنوب سيناء، والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة.

ويأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

جاء ذلك عقب تقنين الإجراءات وجرى إلقاء القبض على الـ 5 عناصر الإجرامية بأماكن متفرقة، وبلغ إجمالي ما جرى ضبطه من المواد المخدرة بحوزتهم 750 كيلو جرامًا لمخدر البانجو، و45 كيلو جرامًا لمخدر الحشيش، و750 جرامًا من الهيروين، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو 4 ملايين جنيه.

وجرى ضبط اثنين منهما "لهما معلومات جنائية" حال تواجدهما بالمزرعة الخاصة بهما بدائرة قسم شرطة رأس سدر، وبحوزتهما 360 لفافة لمخدر البانجو وزنت 750 كيلوجراما، و125 طربة لمخدر الحشيش تزن 12.50 كيلوجرام، وسيارتين ومبلغ مالي، بينما جرى ضبط عاطل خلال تواجده بمسكنه بدائرة قسم شرطة رأس سدر، وبحوزته 25 كيلوجرامًا لعجينة مخدر الحشيش، و25 طربة لمخدر الحشيش تزن 2.5 كيلوجرام، ومكبس بمشتملاته، ومبلغ مالي.

فيما تم ضبط عاطل حال تواجده بمسكنه بدائرة قسم شرطة رأس سدر وبحوزته 50 طربة لمخدر الحشيش تزن 5 كيلوجرامات، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، وضبط عاطل حال استقلاله سيارة بالقرب من مسكنه بدائرة قسم شرطة رأس سدر، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين، ومبلغ مالي، هاتف محمول.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.