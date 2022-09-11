يستضيف برنامج نجوم على لايف الدكتورة نهى سمير دنيا عميد معهد الدراسات والبحوث البيئية بجامعة عين شمس، في تمام السادسة من مساء غد الاثنين، على شاشة نايل لايف.



ويدور اللقاء حول مشوارها وتفوقها منذ طفولتها وحبها للعلم الذي ساهم بشكل كبير في نجوميتها في مجال البحث العلمي خاصة مجال البيئة ودور الأسرة في تكوين شخصيتها.



كما تتحدث خلال الحلقة عن الصعوبات والتحديات التي واجهتها وكيف تغلبت عليها في كل مرحلة وتدرجها الوظيفي من معيد حتي رئيس قسم إلى أن أصبحت أصغر عميد معهد تقديرا لعملها وتميزها وإنجازاتها، وأهم الجوائز والتكريمات التي حصلت عليها أثناء مشوارها عن أبحاثها العلمية.



برنامج "نجوم على لايف" إعداد ولاء شعراوي، وتقديم داليا آمين، وإخراج شريف عبد الهادي.