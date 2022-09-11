تموين الدقهلية: تحرير 44 محضرا متنوعا في مجال المخابز والأسواق

قال وكيل وزارة التموين بمحافظة الدقهلية السيد دايرة، إنه تم تحرير 44 محضرا خلال حملة مكبرة على المخابز والأسواق ومنافذ بيع السلع؛ لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار بمراكز ومدن أجا ونبروه وبلقاس والمنزلة وشربين وتمي الأمديد والمنصورة ودكرنس.

وأوضح وكيل الوزارة- في بيان، اليوم الأحد- أن المخالفات متنوعة، حيث تم تحرير 20 محضرا لنقص الوزن، و4 محاضر نقص مواصفات، ومحضر عدم نظافة أدوات العجين، ومحضر عدم وجود قائمة أسعار، 4 محاضرعدم إعلان عن الأسعار، 5 محاضرعدم حمل شهادة صحية، محضر عدم إعلان عن المقررات التموينية، محضرغلق المحل التمويني في مواعيد العمل الرسمية، محضري تجميع أرز شعير بدون ترخيص، ومحضر مخالفة قانون حماية المستهلك، 4 محاضر عدم التزام بأسعار الأرز.

وأشار إلى التحفظ على 20 طن أرز شعير، و255 كجم أرز أبيض، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حرصا على صحة وسلامة المواطنين وتوفير مطالبهم واحتياجاتهم من السلع والمواد التموينية والتصدي لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل حسم وحزم حيال المخالفين.