القيادي الفلسطيني مجدلاني: القانون الدولي لا يتجزأ ويجب إلزام إسرائيل به

أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني، اليوم الأحد، ضرورة إلزام إسرائيل بالقانون الدولي الذي يجب ألا يتجزأ ويجب أن يكون قابلا للتطبيق في كل مكان وعلى الجميع.

وشدد مجدلاني على أن التصعيد الإسرائيلي المتمثل بالمجازر التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة والضفة الغربية قد يؤدي إلى تحولات لا يمكن السيطرة عليها.

جاء ذلك خلال اجتماع مع المبعوث السويسري للشرق الأوسط وشمال أفريقيا وولفجانج أماديوس برولهارت، بحث المتغيرات الدولية وتأثيرها على القضية الفلسطينية، في ظل تدمير إسرائيل بشكل ممنهج لإمكانية إقامة دولة فلسطينية عبر تصعيد الاستيطان والاستيلاء على الأراضي وهدم البيوت.

واستعرض مجدلاني آخر التطورات السياسية على الساحة الفلسطينية والتداعيات الناجمة عن التصعيد الإسرائيلي على الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في فلسطين.

بدوره، أعرب المبعوث السويسري عن قلقه البالغ إزاء التصعيد الإسرائيلي، مؤكدا انه يبذل قصارى جهده للوصول إلى التهدئة وإعادة تفعيل عملية السلام.