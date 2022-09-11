صربيا تحصل على قرض إماراتي بقيمة مليار دولار بفائدة 3%

وافقت صربيا على اقتراض مليار دولار من دولة الإمارات العربية المتحدة بسعر فائدة 3% لخدمة الديون وزيادة الأموال لشراء الغاز الطبيعي وغيره من أنواع الوقود، حسبما ذكرت الحكومة على موقعها الإلكتروني، نقلا عن وزير المالية سينيشا مالي.

ووقع الرئيس ألكسندر فوتشيتش ووزير المالية اتفاق القرض اليوم الأحد خلال زيارتهما لدولة الإمارات حيث التقيا بالرئيس محمد بن زايد، ووصف "مالي" شروط القرض بأنها لا يمكن تصورها؛ لأن صربيا ستواجه تكاليف أعلى بما لا يقل عن 2.5 مرة في السوق الدولية.

وأضاف: "نوفر بذلك ما بين 40 إلى 45 مليون دولار من الفائدة وحدها، وكانت صربيا قالت في أبريل إنها تفضل الاقتراض الثنائي على بيع سندات يورو.

وقال فوتشيتش في بيان منفصل إن صربيا كدولة نادرة في أوروبا لم تنضم إلى العقوبات الدولية المفروضة على روسيا بسبب الهجوم على أوكرانيا ستواجه "مقاومة من جميع المستثمرين لأنهم في الغالب مستثمرون ماليون غربيون".

وأوضح أن بلاده تدرس كذلك ترتيبات احتياطية جديدة مع صندوق النقد الدولي؛ من أجل توفير "دعم إضافي".