انخفاض عدد أسرة المستشفيات الأمريكية لمرضى كورونا إلى 32 ألفا و914

أعلنت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية أن عدد أسرة المستشفيات التي يشغلها مرضى فيروس كورونا انخفض إلى 32 ألفا و914 سريرا يوم 10 سبتمبر، مقارنة بـ 35 ألفا و8 أسرة في اليوم السابق له.

وانخفض معدل نقل المرضي إلى المستشفيات إلى 8ر4% إلى 9ر4%.

ويشمل هذا العدد المرضى الذين نقلوا إلى المستشفيات بدون أعراض لكوفيد-19، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد.

وسجلت ولاية نورث كارولينا أعلى نسبة إشغال لأسرّة بمرض كوفيد-19 بنسبة 4ر9% تلتها ولاية ديلاوير بنسبة 3ر7%.

كما سجلت ولاية كاليفورنيا أعلى عدد من الأسرة التي يشغلها مرضى مصابون بكوفيد-19 وهو 3208 سريرا، تلتها فلوريدا بـ 2832 سريرا.