منذ عام 2015، تشهد الولايات المتحدة انخفاضا تاريخيا، في متوسط الأعمار، يرجع إلى حد كبير إلى وباء الأفيون ثم إلى جائحة كوفيد-19.

وشهد العامان الأخيران أكبر تراجع منذ قرن، حيث انخفض متوسط الأعمار إلى 1ر76 عام بالنسبة للأمريكيين المولودين في عام 2021، وفقا لبيانات مؤقتة صادرة عن المراكزالأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

ويعد ذلك انخفاضا عن متوسط أعمار بلغ نحو 79 عاما في 2019، وهو اختلاف كبير إذا أخذنا في الاعتبار أن خبراء الصحة يقيسون التغيرات في متوسط الأعمار عادة بالشهور وليس بالسنوات.

وتقول الكاتبة كلير كلوبوسيستا في تقرير نشره مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي إن الانخفاض كان أكثر وضوحا بالنسبة لبعض الفئات. ففي الفترة 2020-2021 وحدها، انخفض متوسط الأعمار بالنسبة لمجتمعات الهنود الأمريكيين ومواطني ألاسكا الأصليين بمقدار عامين، وهو أكبر انخفاض بالنسبة لأي فئة سكانية. ومتوسط أعمارهم الآن مماثل لما كان عليه بالنسبة لاجمالي سكان الولايات المتحدة عام 1944.

وشهد الأمريكيون البيض انخفاضا في عام 2021 أكبر من الأمريكيين السود والأمريكيين من أصل أسباني، على الرغم من أن الفئة الأخيرة سجلت تراجعا أكبر أثناء العام الأول من الجائحة. كما أن الهوة بين الجنسين زادت اتساعا، حيث تم توقع أن تعيش النساء الأمريكيات حوالي ستة أعوام أكثر من الرجال.

وتضيف كلوبوسيستا أنه على الرغم من أن الولايات المتحدة من أكثر الدول إنفاقا على الرعاية الصحية، فإنها الأكثر تراجعا بالنسبة لمتوسط الأعمار مقارنة بالدول المماثلة لها.فهي تكمن في النصف الأسفل من قائمة الدول في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التي تضم عدة عشرات من الدول ذات الدخل المرتفع.

وارتفع متوسط الأعمار في الولايات المتحدة قليلا فوق المتوسط العالمي وهو 73 عاما في عام 2020 (وكانت اليابان هي الأعلى، حيث بلغ المتوسط 58 عاما، وجمهورية أفريقيا الوسط الأدنى ، جيث بلغ المتوسط 45 عاما). ومع ذلك، فإن كثيرا من الدول الأفقر من الولايات المتحدة سجلت متوسطات أعمار أعلى منها.

وعلاوة على ذلك، كشفت الأبحاث ، أنه على خلاف الولايات المتحدة، بدأت الدول الأخرى المرتفعة الدخل تتعافى من انخفاضات متوسط الأعمار مع تعلم العالم كيفية التعامل بصورة أفضل مع جائحة كوفيد-19.وسجلت الأماكن التي تمتعت بحملات تطعيم ناجحة للغاية واستعداد شعبي لتبني إجراءات وقائية أخرى نتيجة أفضل بشكل عام.

وعلى الرغم من تطوير الولايات المتحدة للعديد من لقاحات كوفيد-19 الرئيسية وتأمينها لإمداد وفير منها، فإنها تحتل تصنيفا متدنيا بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالنسبة لعدد الأشخاص الذين تم تلقيجهم بصورة كاملة ضد المرض. ومثل التردد في تلقي اللقاحات ومقاومتها، نتيجة الاستقطاب السياسي والتضليل الإعلامي، تحديا خاصا بالنسبة لحملات التطعيم في الولايات المتحدة.

وترى كلوبوسيستا أن انخفاض مستوى الأعمار في الولايات المتحدة يرجع أساسا لجائحة كوفيد-19. ومثلت الزيادات في حالات الوفاة بسبب المرض الفيروسي أكثر من نصف الانخفاض، وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

ومنذ بداية الجائحة، أدى مرض كوفيد-19 إلى وفاة أكثر من مليون أمريكي، وهو أعلى عدد وفيات سجلته أي دولة؛ وفي عام 2021، ظلت الجائحة السبب الرئيسي الثالث للوفاة بين الأمريكيين. ولكن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها كشفت أيضا أن الوفاة بسبب الاصابات غير المقصودة ومرض القلب، ذات نسبة أعلى بين الأسباب الأخرى. وترجع الزيادة في الاصابات غير المقصودة إلى جرعات المخدرات المبالغ فيها؛ حيث أن الجائحة فاقمت وباء الأفيون في البلاد.

ومع ذلك، يقول الخبراء إن الجائحة وأزمة وباء الأفيون لم يكونا بداية المشكلة، ولكنهما قلبا رأسا على عقب نظاما صحيا محطما بالفعل . ويقول توماس بوليكي مدير البرنامج الصحي العالمي بمجلس العلاقات الخارجية الأمريكي "لقد أدى التدهور الأوسع نطاقا في صحة الأمريكيين إلى زيادة ضحايا الجائحة في هذه البلاد، حيث زادت معدلات الاصابة بأمراض القلب، والبدانة، والسكري مما تسبب في عدد من وفيات الجائحة أكثر من كثير من الدول المماثلة الأخرى".

وتوضح كلوبوسيستا أنه بالمقارنة بالأنظمة الصحية العامة في أنحاء العالم، يأتي ترتيب الولايات المتحدة في ذيل القائمة، متخلفة وراء الدول المماثلة لها التي توفر تغطية صحية شاملة، وتضمن الحصول العادل على الخدمات الطبية، وتحد من العيوب الإداراية، وتستثمر في برامج الرعاية الاجتماعية. فالمزيد من القيود على الحصول على الرعاية الصحية والزيادات في الفقر وسط الجائحة أسفرت فقط عن زيادة المشكلة تعقيدا، خاصة بالنسبة للفئات المهمشة.

وفي حقيقة الأمر، تتخذ الحكومة الأمريكية بعض الخطوات لوقف الاتجاه المتدهور، رغم أنها خطوات ضئيلة بالمقارنة بالاصلاحات الشاملة التي يقول الباحثون إنها سوف تؤدي إلى تحسين معدلات متوسط الأعمار.

ويشير بوليكي إلى الصلة بين صحة الأمريكيين المتدهورة والنظام السياسي في البلاد، ويقول هو وخبراء الصحة الآخرون إنه ليست هناك عملية إصلاح سريعة لهذا التدهور. ويرى كثيرون أنه إلى جانب التغييرات في نظام الرعاية الصحية، سوف تساعد تحسينات البنية الأساسية، والبيئة، والتعليم في التأثير على سلوك الأفراد فيما يتعلق بالحمية الغذائية، وممارسة الرياضة، وتعاطي المخدرات والكحوليات.