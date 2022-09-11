الإمارات ترخص أول طائرة شحن في المنطقة بالطاقة الكهربائية دون انبعاثات

اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي ترخيصا مؤقتا لأول طائرة شحن في المنطقة تعمل بالطاقة الكهربائية النظيفة بالكامل وبدون أية انبعاثات.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي: "اعتمدنا في مجلس الوزراء الترخيص المؤقت لأول طائرة شحن في المنطقة تعمل بالطاقة الكهربائية النظيفة بالكامل وبدون أية انبعاثات"، مضيفا في تغريدة على "تويتر": "هذه خطوة مهمة قد تساهم في تغيير مستقبل قطاع الشحن مستقبلا وتأثيراته البيئية".

وقال مجلس الوزراء الإماراتي، في بيان اليوم الأحد، إن هذه الطائرات تعمل بالطاقة الكهربائية وبدون انبعاثات، مما يساهم في ترسيخ البيئة التنظيمية المتطورة في الدولة والتزامها بالحياد المناخي 2050.

وأضاف أن الترخيص المؤقت لتشغيل طائرة الشحن يتيح تنفيذ مشروع مبتكر في دولة الامارات ولأول مرة على مستوى المنطقة، حيث يستهدف المشروع تحقيق فعالية الخدمات اللوجستية والشحن على الصعيدين المحلي داخل الدولة والإقليمي للدول المجاورة بالطاقة النظيفة، وبما يحقق متطلبات الطاقة البديلة والبيئة الخضراء وينعكس على تخفيض تكاليف الشحن على كل من المورد والمستهلك.