ألمانيا تسعى لتعميق العلاقات مع إسرائيل في مكافحة كورونا ورقمنة القطاع الصحي

تسعى ألمانيا لتعميق التعاون مع إسرائيل في مكافحة كورونا وفي رقمنة القطاع الصحي.

وقال وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ اليوم الأحد، بعد لقائه مع نظيره الإسرائيلي نيتسان هورويتز في القدس إن هناك أمورا كثيرة يمكن تعلمها من اسرائيل، وذكر مثالا على ذلك بـ "البحث العلمي المهم" لإسرائيل في أدوية كورونا وفي الأعراض طويلة المدى لما بعد الإصابة بكورونا.

وقال لاوترباخ خلال الزيارة اليوم: "الوباء لم ينته بعد"، ولكنه أشار إلى أن إسرائيل أحرزت تقدما فيما يتعلق بالتطعيمات مثلا، وقال: "يعد تطعيم عدد كبير للغاية من الأشخاص، لاسيما كبار السن- بشكل مبكر- أفضل من أن يتم تطعيم جميع الأشخاص بشكل متأخر".

والتقى وزير الصحة الألماني بنظيره الإسرائيلي في القدس في مستهل زيارته اليوم لإسرائيل. ويركز جدول أعمال الزيارة على مواصلة مكافحة فيروس كورونا المستجد ورقمنة قطاع الصحة ضمن الموضوعات المحورية التي سيتم تناولها.

ومن المقرر خلال الزيارة التي تستمر حتى بعد غد الثلاثاء عقد اجتماع أيضا مع باحثين اسرائيليين وشركات تأمين اسرائيلية وكذلك عقد مؤتمر إقليمي لمنظمة الصحة العالمية.

وأشار وزير الصحة الألماني إلى أن إسرائيل أحدثت تأثيرا من الناحية العلمية خلال فترة تفشي الوباء، وقال: "عاد ذلك إلى جودة البيانات وإلى السرعة التي تسنى من خلالها تقييم هذه البيانات. وبذلك علمنا بشكل سريع للغاية تأثير التطعيمات. يمكن لألمانيا تعلم الكثير من ذلك".

واتفق كلا الوزيرين على تعزيز التبادل الألماني-الإسرائيلي، فيما يتعلق بالتبادل بين الخبراء وليس فيما يتعلق بكورونا فحسب- وقال لاوترباخ: "يعد أمرا مثيرا للإعجاب مدى السرعة التي تم النجاح بها هنا في تحويل أفكار جديدة إلى منتجات أيضا".