واصلت وزارة الداخلية، تفعيل المرحلة الثالثة والعشرين من مبادرة "كلنا واحد"، تحت رعاية رئيس الجمهورية اعتبارًا من يوم 1 سبتمبر الجاري ولمدة شهر، وذلك بمناسبة قرب بداية العام الدراسي الجديد (2022/2023)؛ لتوفير كل المتطلبات المدرسية (أدوات مدرسية، وزي دراسي، وأحذية)، بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 30%، مع الاستمرار في توفير جميع السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 60%.

ويأتي ذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات أمن (أسوان، والإسكندرية، والبحيرة، والقليوبية، والمنوفية، وبني سويف، وبورسعيد، والسويس، والشرقية، والوادي الجديد).

وتتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة، بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

وتم التنسيق مع كبرى الشركات والسلاسل التجارية للمشاركة في المبادرة، لتوفير جميع المتطلبات المدرسية من خلال (814 منفذًا، و6 معارض رئيسية، و17 معرضًا فرعيًا) بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة والموردين من أصحاب الشركات التجارية المتخصصة في مجال المستلزمات والأدوات المدرسية للمشاركة في المبادرة.

كما تم التنسيق مع مديريات الأمن بإقامة شوادر ومعارض لتوفير المتطلبات المدرسية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، تنسيقا مع منتجي ومصنعي الزي المدرسي، وأصحاب المكتبات الكبرى وعرضها للبيع من خلال (سيارات متحركة - منافذ ثابتة - معارض)، تحت إشراف وتأمين من أجهزة المديرية.

واضطلع قطاع المشروعات والتنمية بالوزارة من خلال "منظومة أمان" التي تساهم في توفير السلع الأساسية التي تمس احتياجات المواطنين بهدف تحقيق التوازن والسيطرة على الأسعار، بتجهيز 32 ألف شنطة مدرسية بداخلها المستلزمات والأدوات المدرسية لإهدائها لطلبة المدارس بـ(المناطق الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية) على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع قطاعات الوزارة ومختلف مديريات الأمن.

وتواصل وزارة الداخلية، توفير كل السلع الغذائية، وغير الغذائية بأسعار مخفضة من خلال 1026 منفذًا ثابتًا ومتحركًا وسرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات لمنظومة "أمان" التابعة لوزارة الداخلية حتى نهاية العام.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين تحت رعاية رئيس الجمهورية.