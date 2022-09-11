أستراليا تعلن يوما واحدا عطلة رسمية حدادا على الملكة إليزابيث

تعتزم أستراليا، إعلان يوم عطلة رسمية للحداد على وفاة الملكة إليزابيث الثانية، بعد جنازتها الرسمية.



وقال رئيس وزراء أستراليا أنتوني ألبانيز، إنه والحاكم العام ديفيد هارلي سيسافران إلى المملكة المتحدة في غضون الأيام المقبلة لحضور جنازة الملكة المقررة في 19 سبتمبر الجاري، وفقا لوكالة "بي إيه ميديا" البريطانية.



وتابع ألبانيز أنه بعد العودة إلى كانبرا، ستقام مراسم تأبين في القاعة الكبرى بالبرلمان في 22 سبتمبر للبدء في عطلة "لمرة واحدة" للبنوك والحداد الوطني.



يذكر أن أستراليا شهدت خلال الأيام الأخيرة أحداثا تذكارية في جميع أنحاء البلاد، التي زارتها الملكة 16 مرة خلال 70 عاما على العرش، ووضعت الأزهار تكريما لها خارج المباني الحكومية في سيدني وكانبرا.



كما تم تعليق عمل البرلمان الاتحادي، الذي كان من المقرر أن يعود الأسبوع المقبل، لمدة 15 يوما على الأقل.